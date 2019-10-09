القبض على موظف يصور نفسه عاريًا في شرفة شقته

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على موظف في الشيخ زايد، يقف عاريًا في شرفة شقته ويلتقط صورًا لجسده.



تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا بوقوع مشاجرة بالحي ١١ المجاورة ٢ قطعة ٨ بين عدد من الجيران.



انتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أن مقدم البلاغ "حسن" ٤٤ سنة، أفاد بتضرره من "علاء" ٤٥ سنة، موظف بشركة تنظيف، حيث قرر أنه يقيم في الشقة المواجهة له ويقف بشرفة الشقة عاريًا ويصور جسده بهاتفه المحمول وسط استياء من سكان المنطقة.



ألقت مباحث الشيخ زايد القبض على الجار المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بالبلاغ، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.