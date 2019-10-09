ألمانيا تنهى تركيا عن شن عملية عسكرية فى سوريا

أكدت الحكومة الألمانية مطلبها من تركيا بالتخلي عن شن عملية عسكرية فى سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، في برلين، إن شن هجوم ضد الأكراد في شمال شرق سوريا قد يواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة ويعزز شوكة تنظيم داعش ويتسبب في موجات لجوء جديدة.



وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية على اتصال مع الإدارة الأمريكية، وأعربت عن توقعها بأن تحافظ الولايات المتحدة على مشاركتها في سوريا، وتنسق مع الشركاء عند اتخاذ خطوات جديدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن على نحو مفاجئ سحب جنود أمريكيين من منطقة الحدود السورية مع تركيا.



وتنتمي ألمانيا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وتشارك في إحلال الاستقرار في المناطق المحررة من داعش شمالي سوريا.



وحسب بيانات الخارجية الألمانية، تدعم ألمانيا منذ عام 2017 مشروعات هناك بقيمة تزيد على 50 مليون يورو.



وقال المتحدث: "نقدم أيضًا مساعدات إنسانية في هذه المناطق، بالتعاون مع شركائنا والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات مختلفة من المجتمع المدني".