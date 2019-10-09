دياب يهنئ "باشا مصر" بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمد ياب، الفنان أمير كرارة، بمناسبة عيد ميلاده، وشاركه بصورة عبر حسابه على موقع "انستجرام".



وكتب دياب على الصورة: "أحلى باشا مصر في الكوكب كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا أطيب قلب في الدنيا يا وش الخير والسعد ربنا يكتبلك الخير والنجاح دايمًا يا صاحبى يارب العمر كله فى صحة وسعادة بحبك أوى".



ومن المقرر أن يحتفل "كرارة"، غدًا الخميس، بعيد ميلاده الموافق، وهو من مواليد 1977 بالقاهرة.



يذكر أن مسلسل "كلبش" الجزء الأول هو العمل الذي جمع بين "كرارة" و"دياب"، وحقق نجاحًا كبيرًا.