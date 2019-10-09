موقف غريب حدث لمحمد رمضان مع أحد جماهيره الساعة 4 فجرًا (فيديو)

روى النجم محمد رمضان، موقفًا حدث له مع جمهوره الساعة 4 فجرًا، عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر".



وكتب "رمضان" قائلا: "الساعة أربعة الفجر وكنت في البنزينة واقف لوحدي وفاجأة بقت كدة!! جمهوري بيخضني ولا إيه".



وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" من إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حاليًا، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.



وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.