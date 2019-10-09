بكلمات مؤثرة.. أحمد حلمي ينعى طلعت زكريا (شاهد)

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان طلعت زكريا الذي الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز الـ 58 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.



ونشر حلمي، صورة وعلق عليها بكلمات مؤثرة:"رحمة الله عليك ياطلعت يازكريا. يا اطيب قلب واخف دم واجدع بني ادام. رينا يصبر اسرتك واهلك وحبابيك واصحابك علي فراقك المؤلم ويديهم الصبر والسلوان. الله يرحمك وفي الجنه ونعيمها يارب. امين ".



يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية أول أمس الاثنين، أدت لدخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 58 عامًا.