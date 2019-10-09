صور.. "درة" نجمة حفل ختام مهرجان مالمو

حضرت النجمة درة، مساء أمس الثلاثاء، حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للفيلم العربي المقام بالسويد والذي اختار فيلمها الجديد "يوم وليلة" ليكون فيلم ختام الدورة التي شهدت مشاركات سينمائية عربية وأوروبية واسعة.



وخلال الحفل ألقت "درة" كلمة أكدت فيها سعادتها بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان بحجم مالمو والذي تشارك فيه للمرة الثالثة، مؤكدة اعتزازها بعرض الفيلم أمام حضور متذوق للسينما يمثل جاليات عربية وجنسيات أوروبية مختلفة، مؤكدة أنها تظهر بشكل جديد وشخصية لم تقدمها من قبل في "يوم وليلة".



ووجهت "درة" الشكر كذلك للحضور وإلى إدارة المهرجان بالنيابة عن صناع الفيلم الذي يشارك في بطولته النجوم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وهو تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.



وتألقت درة بإطلالة من تصميم مصممة الأزياء المصرية شيرين حسين، وغادرت السويد بعد وصولها بساعات لاستكمال تصوير أحدث بطولاتها التلفزيونية مسلسل "بلا دليل".