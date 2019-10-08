تصريحات يوسف ندا تفضح الحقد الإخواني على انتصار أكتوبر (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو للقيادي الإخواني يوسف ندا، يكشف من خلاله الحقد الدفين الذي تكنه الجماعة للجيش المصري وانتصارات أكتوبر.



ويسخر ندا، خلال الفيديو من الاحتفاء بانتصار أكتوبر، قائلًا: "أي عبور يحتفلون به؟ عبور إسرائيل للضفة الغربية وتسليم سيناء كلها لهم؟ ووصول إسرائيل حتى 100 كيلومتر قبل القاهرة؟ احنا شوفناهم وهم بالفانلات، وعملوا المعاهدة حتى اليوم، أي عبور، عبور إسرائيل للضفة الغربية؟".



وعقب الباز: "كم حقد وكراهية، فضلًا أنه ينم عن جهله، يتحدث عن نصر أنت حققته باستهانة وسخرية واستهتار".

