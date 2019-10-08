أول ظهور لـ غادة إبراهيم بعد خروجها من السجن (صور)

وصلت الفنانة غادة إبراهيم، منذ قليل لحضور حفل افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن التمثيل والظهور الإعلامي بسبب حبسها على ذمة أحد قضايا الدعارة.



ويقام حاليا حفل افتتاح المهرجان بمسرح سيد درويش، وكُرّم كل من المخرج محمد فاضل والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمود قابيل، بحضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم شاهين وسلوي محمد علي ولقاء سويدان وأحمد عبدالعزيز.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتي يوم ١٤ أكتوبر الجارى.

