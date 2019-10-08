الديهي: الإخوان صنعوا أزمة سد النهضة وفوضى 2011
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:33 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على إعلاميي الإخوان الذين أظهروا شماتة في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر يتحدثون عن الأزمة بكل ما هو مغلوط ومثير للشبهات، وكأن طاقة القدر فتحت لهم ليهاجموا مصر".
وأردف: "وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا، والله يشهد أنها صنعت بأيديهم وفوضويتهم، مع أجهزة تدعمهم، فالفوضى العارمة في 2011 كان أهم خسائرها سد النهضة وإدارته الخاطئة في حكم الإخوان".
وتابع: "هؤلاء الغوغائية يحاولون النيل من الدولة والقيادة، محمد ناصر فرحان وشمتان، ومعتز مطر بيقول كذبًا باعوا مياه النيل ليرجعوا للاتحاد الإفريقي".
وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر يتحدثون عن الأزمة بكل ما هو مغلوط ومثير للشبهات، وكأن طاقة القدر فتحت لهم ليهاجموا مصر".
وأردف: "وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا، والله يشهد أنها صنعت بأيديهم وفوضويتهم، مع أجهزة تدعمهم، فالفوضى العارمة في 2011 كان أهم خسائرها سد النهضة وإدارته الخاطئة في حكم الإخوان".
وتابع: "هؤلاء الغوغائية يحاولون النيل من الدولة والقيادة، محمد ناصر فرحان وشمتان، ومعتز مطر بيقول كذبًا باعوا مياه النيل ليرجعوا للاتحاد الإفريقي".