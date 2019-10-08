"رسالة إلى آن فرانك".. مسرحية تصور مأساة فلسطين

بثت قناة "الغد"، تقريرًا لمسرحية "رسالة إلى آن فرانك" والتي تحاكي الوجع الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث تدور أحداثها حول سيدة مقدسية يهدم الاحتلال منزلها ويعتقل ابنتها، فتقوم بترقيم حجارة البيت لتعيد بناءه.



ثم تدخل المشهد فتاة هولندية يهودية وتبدأ معها فصول المسرحية التي تعد تحية إلى فلسطين والفلسطينيين من بيروت، المسرحية اللبنانية تتطرق إلى الاعتقالات والأسرى والشهداء.



ويقول عوض عوض مخرج المسرحية في تصريح خاص لقناة الغد: "مهما حاولنا لن نستطيع إيصال الحقيقة، فالحقيقة أكثر قسوة، وعلى الرغم من محاولتنا لنقل الواقع بتفاصيله تبقى الحقيقة أصعب".



