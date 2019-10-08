طلعت زكريا يتعرّض لأزمة صحية

تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية، وذلك حسبما أعلن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من الفنانين، طالبين من جمهوره الدعاء له.



وقال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو الراجل ده ضحكك فى يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافى.. كثفوا الدعاء بالله عليكم".



يذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.



آخر أعمال طلعت زكريا كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو، وإخراج ممدوح زكى.