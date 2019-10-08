خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

فكر الفنان الراحل أحمد مظهر في الاعتزال في أشد توهجه، وذلك بعدما فوجئ بإصرار السندريلا سعاد حسني، على أن يسبق اسمها اسم الفنان الراحل على أفيش أحد الأفلام.



وبسبب إصرار السندريلا، قرر الفنان الراحل بشكل جدي، وقام بفتح ورشة "ميكانيكا" لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، وكان معروفًا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.



وتراجع "مظهر"، عن قرار الاعتزال واشترك في أعمال فنية تليفزيونية وسينمائية، وتعاون مع السندريلا مرة أخرى في فيلمهما الأشهر "شفيقة ومتولي" عام 1978.