سوزان نجم الدين تكذب باسم ياخور بتسجيل صوتي.. فيديو

كذبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، الفنان باسم ياخور، بعد تصريحه الأخير حول عدم دعوتها لبرنامجه "أكلناها".



وقالت سوزان نجم الدين، خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "أنا ما بقول شيء ما صار وعيب، ثانيًا يمكن نسي ما بعرف اسأله هو".



وأضافت: "يا عيب الشوم ما بدي أفوت بهذه المهاترات لأنه أصغر من إني أفوت فيها"، وكشفت أن سبب عدم ظهورها في برنامجه، أنها لا تحب الظهور في أي برنامج يثير الفتنة، ويضلل بين النجوم السوريين".



ونشرت تسجيلا صوتيا لإحدى معدات البرنامج وهي تطلب منها تحديد موعد لتصوير الحلقة، وذلك لتكذيب تصريحات باسم ياخور.

