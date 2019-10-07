سوزان نجم الدين تكذب باسم ياخور بتسجيل صوتي.. فيديو
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:30 م
سناء إسماعيلطباعة
كذبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، الفنان باسم ياخور، بعد تصريحه الأخير حول عدم دعوتها لبرنامجه "أكلناها".
وقالت سوزان نجم الدين، خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "أنا ما بقول شيء ما صار وعيب، ثانيًا يمكن نسي ما بعرف اسأله هو".
وأضافت: "يا عيب الشوم ما بدي أفوت بهذه المهاترات لأنه أصغر من إني أفوت فيها"، وكشفت أن سبب عدم ظهورها في برنامجه، أنها لا تحب الظهور في أي برنامج يثير الفتنة، ويضلل بين النجوم السوريين".
ونشرت تسجيلا صوتيا لإحدى معدات البرنامج وهي تطلب منها تحديد موعد لتصوير الحلقة، وذلك لتكذيب تصريحات باسم ياخور.
وقالت سوزان نجم الدين، خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "أنا ما بقول شيء ما صار وعيب، ثانيًا يمكن نسي ما بعرف اسأله هو".
وأضافت: "يا عيب الشوم ما بدي أفوت بهذه المهاترات لأنه أصغر من إني أفوت فيها"، وكشفت أن سبب عدم ظهورها في برنامجه، أنها لا تحب الظهور في أي برنامج يثير الفتنة، ويضلل بين النجوم السوريين".
ونشرت تسجيلا صوتيا لإحدى معدات البرنامج وهي تطلب منها تحديد موعد لتصوير الحلقة، وذلك لتكذيب تصريحات باسم ياخور.
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سوزان نجم الدين بتسجيل تؤكد انها دعيت لبرنامج باسم ياخور . وطلع هو الكذاب . يا عيب الشوم لوين وصلو اولاد البلد لقصف بعضهن البعض . استحوووو #الوسط_الفني_وكر_دعارة #الوسط_الفني_مزبلة #محتاجين_شرطة_أداب_لمراقبة_الفنانين #تمثيل #دراما #مسلسلات #اخلاق #مشاهير_العرب #مشاهير #فضايح_مشاهير #فنانين #فن #سوريا #لبنان #مصر #دبي #المغرب_العربي #الوطن_العربي #سينما #افلام #اعلام