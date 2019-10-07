أحمد رزق: تقديم الكوميديا في "الممر" أبسط بكثير من الفيلم الكوميدي

قال الفنان أحمد رزق، إن الحالة التي شاهدها الناس في فيلم "الممر"، كان يقودها المخرج شريف عرفة، لأن كل واحد من النجوم يرى شخصيته وتطورها ونهايتها لكن الوحيد الذي يرى الفيلم كاملًا هو شريف عرفة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وئل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e": "تقديم الكوميديا في مثل هذه الأعمال، أبسط كثيرًا من إنك تضحك في فيلم كوميدي، لأن الناس بطبيعتها أكثر مكان يكونوا مؤهلين للضحك فيه هو العزاء لو كان لشخص ليس قريب منك".



وتابع: "حالة الجد تكون قريبة من الضحك جدًا، وقدمت الكوميديا وسط فيلم جاد، في فيلم "مافيا"، مع شريف عرفة والفيلم مشدود وأكشن طوال الوقت والشخصية التي قدمتها هي المنفذ الوحيد لكي تضحك الناس والكوميديا في مثل هذه الحالات لو زادت عن ذلك ستفسد المشهد، وهذا هو ميزان المخرج.

