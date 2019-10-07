سمير فرج يكشف دور معمر القذافي في تدمير الساتر الترابي خلال حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن خط بارليف هو ثاني أكبر خط دفاعي في العالم تم إنشائه من 31 نقطة منيعة على طول خط المواجهة، موضحا أن الروس كانوا يرون أن هذا الخط يحتاج إلى قنبلة ذرية لتدميره.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تم وضع خطة المآذن العالية لتدمير خط بارليف، في عهد الررئيس جمال عبد الناصر.

واستكمل أن الساتر الترابي الذي بناه الإسرائيليين على خط المواجهة كان معضلة بالنسبة للمصريين، ولكن تمكن المصريون من إحداث فجوة كبيرة فيه باستخدام مدافع المياه، سمحت بعبوره.

وواصل أن المعدات التي تم استخدامها في تدمير الساتر الترابي تم جلبها من ألمانيا، وأحضرها معمر القذافي إلى مصر، وعبرت برا إلى الجانب المصري حتى لا يكتشف جيش الاحتلال الإسرائيلي آمرها.