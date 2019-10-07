"التعليم" تكشف شروط الالتحاق بوظيفة مُعلم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن بوابة التوظيف بوزارة التربية والتعليم ستكون أكبر بوابة إلكترونية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة لديها عجز 320 ألف معلم، ولكن الوزارة في حاجة عاجلة إلى توظيف 120 ألف لتكون عملية التعليم مستقرة.

وأكد "عمر"، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يتضمن كافة بيانات المعلمين في كل مدرسة وذلك لإعادة توزيع عدد الحصص من جديد على المعلمين الراغبين في ذلك.

ولفت إلى أن أبرز شروط الحصول على وظيفة معلم، امتلاك شهادات دولية في تخصصه على أن يكون التعيين في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح "عمر"، أن تمويل مرتبات الـ120 ألف موظف الجدد سيكون من موارد وزارة التربية والتعليم، وسيتم استيعابهم ممكن خلال 10 أيام.