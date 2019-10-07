السواحل الإيطالية: مقتل 2 وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين

قالت قوات حرس السواحل الإيطالية اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما عندما غرق مركب كان يحمل عشرات من المهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا جنوبي صقلية.



وأضافت إن سفن إنقاذ انتشلت 22 شخصا من المركب وإن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقي بلاغ في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن مركبا يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.



وأضافت قوات حرس السواحل في بيان إن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذي انقلب في أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوسا. وقالت إنه تم انتشال جثتين.