وزارة السياحة: نعمل على تعديل آليات تحفيز الطيران المباشر

أعلنت وزارة السياحة أنها تعمل على تعديل آليات تحفيز الطيران المباشر في البرامج المستقبلية؛ بناء على تحليل البيانات الحالية للحركة السياحية والوضع الحالي للمقاصد المصرية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من سياسة تحفيز الطيران التي تنتهجها الوزارة.



وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء وحدة لتحفيز الطيران، تمثل قاعدة بيانات ومعلومات رقمية، وتسهم في صياغة وبناء برنامج تحفيز جديد.



الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا مقسم 3 برامج رئيسية، وجاء البرنامج الأول بمعدل من رحلتين إلى 10 رحلات أسبوعيًا، فالبنسبة للغردقة لا تقل قيمة حمولة الطائرة من الركاب عن 80 % لتصل قيمة الدعم إلى 2000 لكل رحلة، أما بالنسبة لشرم الشيخ ومرسى علم، فلا تقل الحمولة عن 70%، ويصل الدعم إلى 3 آلاف دولار لكل رحلة، أما بالنسبة لمطارات طابا والأقصر وأسوان ومرسى علم والعلمين ومطروح، فلا تقل الحمولة عن 65%، وتصل نسبة الدعم إلى 3500 دولار لكل رحلة.



أما البرنامج الثاني فيبدأ من 11 إلى 25 رحلة أسبوعيًا، وبنفس معدلات الحمولة للطائرات، وتصل قيمة الحافز إلى 3 آلاف دولار لكل رحلة لمطار الغردقة، و3500 دولارًا لشرم الشيخ ومرسى علم، و4 آلاف دولار لكل رحلة لمطارات الأخرى.



أما البرنامج الثالث فيبدأ من 25 رحلة وأكثر، وتصل قيمة الحافز لمطار الغردقة 3500 دولارًا لكل رحلة، و4 آلاف دولار لشرم الشيخ ومرسى علم، و4500 دولار لباقى المطارات.



وشملت قواعد التحفيز ألا يقل عدد الركاب بالطائرة التي تستحق الحافز عن 100 راكب فعلي، دون احتساب الرضع وطاقم الطائرة، ويتم زيادة 25 % من قيمة الحافز لرحلات الطيران 6 ساعات فأكثر، كما يتم زيادة 25% سعة 200 راكب وأكثر دون احتساب الرضع وطاقم الطائرة.