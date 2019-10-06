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تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:10 م
الزمالك وإف سي مصر
تصوير : أحمد حسن
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