مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد 6-10-2019 فى الدوري الإيطالى اون لاين بدون تقطيع

مباراة مرتقبة تشهدها الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، بين إنتر ميلان مع ضيفه فريق يوفنتوس، والمقرر لها فى فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، فى ديربى إيطاليا.





كان يوفنتوس قد حقق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام باير ليفركوزن الألمانى، بنتيجة 3 – 0، بينما خسر إنتر ميلان من برشلونة الإسباني 2 – 1، فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر

يتصدر النيراتزورى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بينما يأتى اليوفى فى المركز الثانى، برصيد 16 نقطة.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر

التقى الثنائى رونالدو نجم يوفنتوس ودييجو جودن نجم الانتر فى 26 مباراة فى ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، ومن بينها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 فى مباراة سجل الثنائى فيها حيث تقدم الأتلتي بهدف جودين وتعادل راموس قبل نهاية الوقت الأصلى، وسجل رونالدو فى الإضافى ليحسم الملكى اللقب بالفوز 4/1.





وعلى المستوى الدولى، تجدد اللقاء في كأس العالم 2018 ، حيث تغلبت جودين رونالدو 2-1 ليتأهل أوروجواى إلى ربع النهائى.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر

واصل فريق انتر ميلان استعدادته لخوض مواجه يوفنتوس مساء غد على ملعب "جوسيبى مياتزا" فى قمة مباريات الجولة السابعة من الدورى الإيطالى.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن مواجهة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، ستصبح المباراة الأعلى فى تاريخ الدوري الإيطالي، تحقيقا للإيرادات على مستوى بيع التذاكر.





وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 75 ألف متفرج، لقاء ديربى إيطاليا، الأمر الذى سينتج عنه أكثر 6.5 مليون يورو، وهو يعد أمرا قياسيا فى تاريخ الكالتشيو.



