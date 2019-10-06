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مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان My Kora .. مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر على ماي كورة | HDاتش دي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان
تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان
من المنتظر أن تذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت المعلق عصام الشوالي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

هدف كلا الفريقين من مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
يسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في ظل مطاردة أندية يوفنتوس، وأتالانتا، ونابولي، بينما يتطلع يوفنتوس لتحقيق الفوز من أجل إقتناص صدارة الدوري من الإنتر، لمواصلة الدفاع عن لقبه.

التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان:
في حراسة المرمى: هندانوفيتش.
في الدفاع: جودين، دي فريج، سكرينيار.
في الوسط: دامبروزيو، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه.
في الهجوم: لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.

التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس:
في حراسة المرمى: تشيزني.
في الدفاع: بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.
في الوسط: سامي خضيرة، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، رامسي.
في الهجوم: هيجواين، كريستيانو رونالدو.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين يوفنتوس وإنتر ميلان
تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار الكأس الدولية للأبطال.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 16 نقطة

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