مصطفى موسى: مصر تحرر سيناء من دنس الإرهاب

بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر عام 73 أصدر اليوم حزب الغد بيانًا أكد فيه علي بالغ تحياته للشعب المصري العظيم والجيش الوطني المصري الذي نفاخر به ونباهي في العالمين، والي جميع قيادات حرب أكتوبر وفي مقدمتهم الرئيس والزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب وبطل السلام، وصاحب نوبل، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل استعادة الأرض والكرامة الوطنية.



وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الجيش المصري العظيم حرر سيناء في الماضي بقيادة الرئيس السادات من الإسرائيليين، فضلًا عن أن الرئيس السيسى يقود الجيش اليوم لتحريرها أيضًا من الإرهاب وميليشياته المؤجرة، ويعيد بناء وتسليح الجيش المصري بشكل غير مسبوق وعلى أعلى المستويات.