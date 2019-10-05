الباز يستعرض قصة 10 بيانات عسكرية توثق لحظات تاريخية في حرب أكتوبر

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قصة البيانات العسكرية الـ 10 الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة في يوم 6 أكتوبر عام 1973 لإطلاع المواطنين على تفاصيل الحرب.

وأوضح الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البيان الأول للقوات المسحلة صدر في تمام الساعة 2.15 ظهرا والذي يوضح قيام العدو بمهاجمة القوات المسلحة المصرية في منطقتي الزعفرانة والسخنة.

وتابع الباز، أن البيان الثاني أوضح أن القوات المسلحة المصرية تتعامل مع قوات العدو ردا على الهجوم الغادر الذي قام به العدو.

واستكمل أنه في تمام الساعة 3 ظهرا، صدر البيان الثالث الذي يقول إن طائرت القوات المسلحة أدت مهامها بنجاح، وعادت جميعاه باستثناء طائرة واحدة.

وواصل أن البيان الرابع صدر في تمام الساعة 3.30 والذي كشف اقتحام القوات المسلحة المصرية الضفة الشرقية للقناة وما زالت مشتبكة مع قوات العدو.

وأشار إلى أن البيان الخامس صدر في تمام الساعة 4.6 عصرا، وأكد أن القوات المسلحة نجحت في اقتحام القناة وتم رفع علم مصر على الضفة الشرقية لها.

وواصل أن البيان السادس تمت إذاعته الساعة 5 مساء، والذي أوضح أن القوات المسحلة المصرية نجحت في تدمير 11 طائرة للعدو، وفقدت 10 طائرات.

واستكمل أن البيان السابع أُذيع الساعة 6 مساء، وكان أشبه بتجميعة لإجمالي ما حدث على مدار اليوم.

وواصل أن البيان الثامن استعرض ما تمكنت القوات المسلحة من تحقيقه، وكيف تصدت لهجمات العدو، وتكبيده خسائر فادحة.

ولفت إلى أن البيان التاسع كان أكثر شمولا، وشرح القصة الكاملة لبدء الحرب منذ الساعة 1.30 وحتى نهاية يوم 6 أكتوبر.

وتابع أن البيان العاشر كان رسالة تطمين للشعب المصري بنا القوات المسلحة المصرية مازالت تتدفق على القناة وتواصل قتالها بثبات .