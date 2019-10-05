أحلام تلقن متسابقة مصرية درسا في الغرور بـ The Voice

شاركت المتسابقة إيمان عبدالغني، في مرحلة "الصوت وبس"، من برنامج The Voice، وقدمت خلاله أغنية من التراث الجميل.



وكشفت إيمان، خلال الكواليس أنها مغنية بدار الأوبرا المصرية ويستعان بها للغناء لنجوم الزمن الجميل، كما أنها بطولة صوتية لمسلسل الفنانة الراحلة ليلى مراد.



وخلال الغناء لم يلتفت أحد من أعضاء اللجنة لإيمان وذلك رغم ثقتها الكبيرة في نفسها وقوة صوتها، وأنقذتها الفنانة الإماراتية أحلام، والتفت إليها، لترد عليها إيمان بقولها: "كن متوقعة أن يلتف الأربعة مدربين لي"، ليعتذر لها الفنان راغب علامة قائلًا: "أن لكل مدرب نماذج مثلها في فريقه، ولهذا لم يلتفت لها أحد".



وتسبب رد إيمان في غضب لجنة التحكيم، الأمر الذي علقت عليه الفنانة الإماراتية أحلام، بجلسة خاصة مع إيمان في الكواليس للمرة الأولى منذ بداية البرنامج، ووجهت لها نصيحة قالت فيها: "أنت في برنامج كبير مثل The Voice، وحلوة الثقة في النفس، وليس الغرور، اجعلي الناس تقول إنك حلوة وإن صوتك عظيم".



وأضافت: "أنا بقولك الكلمتين دول بدل ما تيجي ما تلاقيش نفسك موجودة في التصفيات".



وعلقت إيمان على كلام أحلام، مؤكدة أن انطباع أنها مغرورة ليس جديدًا عليها فهو انطباع يؤخذ عنها منذ أول لقاء لها وبعدها تعرفها الناس على حقيقتها.



#أحلام تلتف في اللحظة الأخيرة لإيمان عبد الغني وتنقلها إلى المواجهة #MBCTheVoice pic.twitter.com/WzOMKiSa6o — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 5, 2019