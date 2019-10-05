ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

فاز فريق ليفربول على منافسه ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف ليفربول الأول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة وتعادل ماديسون لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وسجل الهدف الثاني ميلنر من ضربة جزاء في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء.

وأهدر مهاجمي فريق ليفربول وعلي رأسهم محمد صلاح العديد من الفرص والهجمات يسهل التسجيل منها وهز شباك ليستر سيتي الا انها برعونه تكون خارج الملعب.

وخرج محمد صلاح مصابا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه ادم لانانا.

وبعد انتهاء المباراة حدثت اشتباكات بالايدي بين لاعبي الفريقين الا انها تم فضها من قبل الجهاز الفني.



