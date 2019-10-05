ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد أسوان

أحرز جونيو أجايي الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

وفي الدقيقة 25 يسجل حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 60 يسجل حمدي فتحي الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 66 يسجل محمد مجدي "أفشة" الرابع للأهلي.

وفي الدقيقة 67 يسجل أوميد أوكري الأول لأسوان.

وفي الدقيقة 86 يسجل رمضان صبحي الخامس للأهلي.



