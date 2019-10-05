حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

كشفت السيدة فاطمة حسين رياض، نجلة الفنان الراحل حسين رياض، عن سبب تقبيل المخرج حسن الإمام لـ "ركب" الفنان الراحل حسين رياض، لإقناعه بمشاركتها في أحد أعماله، مشيرة إلى أنه كانت وقتها تبلغ 15 عامًا، ولكنها رفضت لتمسكها بدراستي ومجالها الأكاديمي.



وأشارت "رياض"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، إلى أنها تُحيي ذكرى وفاته، بقراءة القرآن وزيارة قبره والدعاء له، موضحة أن والدها أدى كل الأشكال الفنية، حتى أنه أدى العديد من الأوبريتات الغنائية وله أغنيه للأطفال، وكان واهبًا حياته للفن.



ولفتت "رياض"، إلى أن والدها الفنان الراحل كان أب حنون رائع، شديد الطيبة ومدللًا لهم، وديمقراطي لأبعد الحدود.