التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وبرايتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه برايتون، اليوم السبت، على ملعب فالمر، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة للبريميرليج.



ودفع بوكيتينو بلاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن من بداية المباراة، فيما جلس ديلي آلي على مقاعد البدلاء.



وتأتي هذه المباراة عقب الهزيمة الثقيلة للسبيرز أمام بايرن ميونخ، بسباعية مقابل هدفين، في دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

"لوريس - سيسوكو - ألديرفيريلد - فيرتونخين - ديفيز - داير - ندومبيلي - إريكسن - سون - لاميلا - كين".



أما تشكيل برايتون فجاء كالآتي:

"ريان - ويبستر- دانك - بيرن - مونتويا - ستيفينز - موي - ألزات - جروس - موباي - كونولي".



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط.