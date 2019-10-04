مصدر أمني: لا صحة لاستهداف كمين الصفا في العريش

نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على شبكة "الإنترنت"، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية "الصفا"، الكائن بالطريق الدائرى بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.



وأكد المصدر أن ما تم نشره فى هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأنه لا صحة لما تردد فى هذا الشأن.