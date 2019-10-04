مواصفات تويوتا لاندكروزر بعد التعديلات.. (الصور)

تويوتا لاندكروزر 200 هي النسخة الأكبر من هذا الموديل وتلقى رواجًا كبيرًا في بعض أسواق العالم، بفضل مساحتها الداخلية الواسعة ومحرك V8 ونظام الدفع الرباعي وقدراتها الممتازة في التعامل مع الطرق الوعرة، وقد رأينا عدة تعديلات على هذه النسخة في الماضي، آخرها من شركة Autolife الأوكرانية.



الشركة أرادت أن تعطي السيارة مظهرًا أكثر جراءة مع توسيع أقواس العجلات بـ3.9 إنش وإضافة مصدات أكثر شراسة كذلك وشبك أمامي أسود مصقول جديد وغطاء محرك خفيف الوزن.



أهم التغييرات كانت فى المقصورة الداخلية التى تم ملؤها بالجلود الحمراء والزرقاء، حيث صرحت الشركة بأن كل المساحات الداخلية حرفيًا مغطاة بالجلود النمساوية الفاخرة والمبطنة على المقاعد وألواح الأبواب.



ومن المواد الأخرى المستخدمة زخرفات خشبية راقية للمقود ولوحة القيادة مع ألومنيوم مصقول على الكونسول الأوسط ومقابض الأبواب، مع استبدال الأريكة الخلفية بمقعدين منفصلين من بي إم دبليو الفئة السابعة، ووضع مواد إضافية لعزل الصوت.. والنتيجة مثيرة للاهتمام لا شك.