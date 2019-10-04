التكلفة الرسمية لنسخة 2020 من طراز CT6-V

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية المصنعة للسيارات عن التكلفة الرسمية لطراز CT6-V في نسخته لعام 2020، بعد تأخر طرحه بالأسواق لمدة شهر بسبب تعديلات في مواصفات الانبعاثات به.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فإن التوكيل الرسمي، التابع لشركة كاديلاك بمدينة "نوروود" بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، نشر اللقطات الأولى من وصول الطراز CT6-V وألحق اللقطات بتكلفته.



وقال الموقع الأمريكي إن نسخة 2020 من طراز كاديلاك CT6-V متوفرة حاليا بسعر يبدأ من 92،790 ألف دولار، بفارق كبير نسبيا عن تكلفة نسخة 2019 من الطراز نفسه، التي كانت تكلفتها الافتتاحية 88،790 ألف دولار.



وتعمل نسخة 2020 من طراز كاديلاك CT6-V بمحرك من فئة V8 بسعة 4.2 لتر، ينتج قوة 550 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.