باسم ياخور يرد على منتقدي برنامج "أكلناها"

رد الفنان السوري باسم ياخور، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب برنامجه "أكلناها"، بسبب جرأة مواضيعه.



وقال خلال لقائه في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "اللي عملنا في أكلناها حاولنا نعمل شكل مختلف من البرامج ولديه نسبة متابعة كبيرة من الجمهور".



وأضاف: "الشيء الطبيعي أن أي برنامج ناجح لا بد أن يثير جدل وإذا لم يكن هناك جدل فلا يكون ناحجًا".



وتابع: "برامج المجاملات وتمسيح الجوخ ما ملوا منها، يتغير الشكل شوية وأين المشكلة نحن لا نهين أحد ولكننا نطرح وقائع حقيقة".

