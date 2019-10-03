خيري بشارة: لست فارس هذا الزمان.. وعلاقتي بأحمد زكي كانت "ناقر ونقير"

تحدث المخرج خيري بشارة، عن علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، والذي تحداه في بداية معرفته به أن يصنع منه نجمًا.



وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "قلت لأحمد زكي أتحداك هخليك نجم وطلبت من التوقيع على بياض وكان رافضا وهذه كانت علاقتنا ناقر ونقير".



وأضاف: "قبل تصوير فيلم "كابوريا" بيومين قال لي مش هحلق حلقة تايسون أو الكابوريا، وتحديته قلت مش هتحلق مفيش فيلم، وبالفعل حلق وكان سعيدا جدا بشكله، وهو شخص طيب وكريم جدا لدرجة مزعجة".



وأكد خلال الحلقة، أنه ليس شخص مهزوم، ولكنه ليس فارس هذا الزمان، قائلًا: "في وقتي كان فيه صناعة سينما ضخمة وقارني بين عدد الأفلام حاليا وفي وقتنا، ومصادر التمويل كانت متاحة لكل أنا عارف إن الخريطة تغيرت الآن ونحن في زمن ثان وهذا أمر لا يضايق، وعمري ما أشعر بالهزيمة ومدرك أني لست فارس هذا الزمن وهذا طبيعي".

