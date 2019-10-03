توفيق عكاشة: المناخ مليء بالشائعات والإعلام يتعرض لمذبحة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المناخ الحالي مليء بالشائعات، والمتسبب في انتشار الشائعات هو منع المعلومات.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "عندما تتاح المعلومات تكون الشائعات بلا قيمة ونادرة الحدوث، وإن حدثت لا تؤثر"، مؤكدًا أن ندرة المعلومات تؤدي إلى الشائعات والفتن.



وأوضح عكاشة، أن توفر المعلومات، وعرضها بطريقة خطأ، تجعل الشعب ينصرف عنك، مشيرًا إلى أن أكثر ناس لهم علاقة بالمطبخ السياسي، هم رجال الإعلام.



وأردف: "الإعلام يتعرض لمذبحة"، لافتًا إلى أن مرتضى منصور يهاجم الإعلام في مجلس النواب.

