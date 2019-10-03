رضوى الشربيني للفتيات: اتجوزي دكر مش «أبوتورتة»

توعدت الإعلامية رضوى الشربيني، الشاب مصطفى الملقب على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"أبوتورتة"، بجعله عبرة طوال الموسم.



وقالت رضوى، خلال تقديم برنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة": "أي حاجة مش عاجبانا هنقول بلاش تتجوزوا راجل زي أبوتورتة، بلاش تعمل زي أبوتورتة، خلي بالك من أبوتورتة".



ووجهت رضوى رسالة للفتيات، قائلة: "حبي دكر واتخطبي لدكر، اتجوزي دكر، نقي لأبو بناتك دكر، مش أبوتورتة".



وكشفت رضوى سر غضبها الشديد، من الواقعة، قائلة: "أنا حطيت بنتي مطرحها، أهلها غلابة عشان لو كنت أنا كنت..".



وأثارت قصة مصطفى أبوتورتة، حالة جدل واسعة، بعد هروبه وأهله يوم خطبته من الفتاة "نهال شعبان"، بعدما أخذ التورتة والشبكة، وادعى مرض خاله، تاركًا خطيبته وحدها.



من ناحيته، اعترف مصطفى في تصريحات مصورة، أنه غيّر برنامج حفل الخطوبة، لكونه لم يرتح لتصرفات أهل العروس، لكنه لم يأخذ التورتة كما ادعت، ولم يخطط لتركها، وإنما حدث الأمر فجأة بسبب مرض خاله.

