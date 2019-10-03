تعليق عمرو أديب على انخفاض سعر البنزين

علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض سعر البنزين، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وقال في تغريدته: " كانت الناس ليلة أسعار البنزين تروح تقف طوابير تملا الليلة دي بعد التخفيض الناس حتروح ترجع البنزين القديم".



يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا.

