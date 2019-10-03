"تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" تعالج 80% من مسببات العمى

قال محمد مختار، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة "نور حياة" مكافحة ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، لتشخيص المرض مبكرا ونستطيع معالجة 80% من المسببات ويتم الشفاء منها كاملة.



وأضاف "مختار"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن مبادرة "نور حياة" التي طرحها الصندوق من أجل الكشف عن حالات ضعف الإبصار في المدارس تعد من أهم المبادرات.



وأوضح أن الصندوق قد اكتشف حالات الإصابة بضعف الإبصار في المناطق الريفية أقل من المناطق الحضارية والقراءة في الظلام والاستخدام المتواصل للهاتف والحاسب الآلي أحد أهم الأسباب المؤدية لذلك، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة نور حياة ستكون بداية في 10 محافظات ويتم استهداف 660 ألف طالب.