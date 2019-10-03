الموعد النهائى لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة إنجاز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وكشف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن نقل جميع الوزارات لمقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون في النصف الثانى من العام المقبل 2020، ومن المقرر أنه سيتم استقبال أكثر من 50 ألف موظف في العاصمة الإدارية بداية من يوليو القادم، لافتًا إلى أن جميع التجهيزات تسير بالتوازي لسرعة تنفيذ كل المقرات الحكومية.



وأكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية أن نسبة كبيرة من الموظفين يخضعون لدورات تدريبية تواكب كل التطور فى الأجهزة الحكومية العالمية، خاصة فى ظل نسبة تمثيل لهم تتخطى 67% من إجمالي الوزارات.