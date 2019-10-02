منة فضالي عارضة أزياء بفستان الزفاف.. صور

شاركت الفنانة منة فضالي، في عرض أزياء المصمم محمود غالي، الذي أقيم أمس الثلاثاء وسط حضور عدد كبير من المشاهير.



وارتدت منة فضالي فستان الزفاف، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في عروض الأزياء، وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها بالفستان.



من ناحية أخرى، تستعد منة فضالي، لتصوير فيلم "ماكو"، من بطولة، ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، والنجم التركي مراد يلدريم، في أول عمل عربي له، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.



وتؤدي منة في الفيلم شخصية مايا، وهي "كيك بوكسينج"، ولهذا السبب خضعت لتدريبات قاسية، مؤكدة انها المحور الأساسي للتصوير خارج الماء، لأن الفيلم يتم تصويره كاملًا تحت الماء.

