هاني يونس: إقامة 9 مدن جديدة في الصعيد بـ11 مليار جنيه

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم إنشاء 9 مدن في الصعيد من الجيل الرابع، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي تم إقامتها مثل الفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وتم تسكينها فعلًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "التكلفة الاستثمارية على المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها 11 مليار جنيه، ويوجد مدينة واحدة وهي مدنية ناصر، صرفنا عليها 3 مليارات جنيه وهي واعدة وسيتم افتتاحها في نهاية 2020.



وتابع: "المرحلة الأولى تضم كلا من توشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وسيتم افتتاحها في 2020، بكل خدماتها، والمرحلة الثانية الفاشن الجديدة وملاوي الجديدة، والمرحلة الثالثة الأقصر الجديدة ونجع حمادي الجديدة، وبني مزار".



وأكد أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم صرف 25 مليار جنيه على مدن الصعيد الجديدة.

