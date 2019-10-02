تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي فى الدورى المصرى

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي، النقاب عن التشكيل النهائي لفريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري الممتاز.



ويواجهة اليوم الأهلي فريق الإنتاج الحربي، وتقام المباراة علي ملعب استاد السلام في اللقاء الذي يجمع العملاقي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري.



وحقق الأهلي الفوز علي سموحة السكندري بالجولة الأولى من الدوري بهدف نظيف، سدده رمضان صبحي.





تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.



خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجاي.

