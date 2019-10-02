عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو ساخر يكشف حقيقة الهارب عبدالله الشريف.



ويتضمن مقطع الفيديو، إعلان عبدالله الشريف إحياء حفلات طهور للأطفال، ولكبار السن الخارجين عن المعاش.



يذكر أن عبدالله الشريف من مواليد الإسكندرية بمنطقة محرم بك عام 1978، ومتهم في قضية تبديد، وعليه حكم حبس أسبوع.