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رياضة

برشلونة ضد إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
الدستور
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تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مباراة برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلانو الإيطالي.

• برشلونة ضد إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامب نو" في إسبانيا.

• برشلونة ضد إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عبر قناتها bein Sports HD1.

ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "كامب نو" غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي بعد انتظام الثنائي في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء، عقب تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويفقد برشلونة خدمات كلا من خوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأنسو فاتي بسبب الإصابة.

وضمت قائمة البارسا 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، جان كلير توديبو، كليمو لينجليه، موسى واجي، سيرجي روبيرتو، فابيو جونيور.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكتس، آرثور، كارليس آلينيا، فرانكي دي يونج، آرتورو فيدال.

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز.

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