حافظ أبو سعدة: تركيا من أسوأ 4 دول في العالم في مجال حقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تركيا من أسوأ 4 دول في العالم في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لتقرير المفاوض السامي لحقوق الإنسان.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e: الأرقام مذهلة، فتركيا ألقت القبض على 200 صحفي وإعلامي وكاتب بعد حركة الإنقلاب التي شهدتها تركيا 2016، وتم التنكيل بهم.



وأكد أن عدد موظفي الدولة، وقادة الجيش، والقوات المسلحة وغيرهم من القيادات التي تم غلقاء القبض عليهم وصل إلى نصف مليون تركي، ومنهم 160 ألف تم سجنهم لمدة 13 شهرا.

