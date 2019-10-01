العشري: الصفعة الكبرى لأردوغان كانت من الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة

قال أشرف العشري، نائب رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، إن الصفعة الكبرى التي وجهت لنظام أردوغان كانت في مجلس الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عندما صاح بالكثير من العبارات البذيئة ضد مصر في كلمته بعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلامه عن الحرية والديمقراطية وهو قاتل.



وأكد خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e: "الشكوى التي قدمتها الخارجية المصرية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة أعتقد أن هناك نقلة نوعية للدبلوماسية المصرية تغير في قواعد لقواعد اللعبة مع تركيا في المرحلة المقبلة وهذا أمر أثر تأثيرًا كبيرًا حتى أن أردوغان عند العودة واجه الكثير من الانتقادات ولماذا لم تتصدى لمصر واثر ذلك في علاقته داخل حزبه "العدالة والتنمية".



وأضاف: "الدبلوماسية المصرية كانت تتعامل مع تركيا بلغة الحوار، على أمل أن يكون هناك خط رجعة أمام الأتراك وأردوغان تحديدًا ولكن يبدو أنه سيواصل تماديه، وعلى الدبلوماسية المصرية أن تواصل كشف فضائح أردوغان أمام المجتمع الدولي ووضعه على حافة الهاوية عملا بما يحدث حاليا في تركيا لأن حجم الضغوطات عليه تتزايد يومًا بعد يوم".



وأوضح أن عام 2020 سيشهد كشف جرائم أردوغان، بحق شعبه وإفساد علاقته بعدد من الدول في العالم والشرق الأوسط تحديدًا كالعراق وسوريا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات لعبت دورًا كبيرًا في كشف وفضح أردوغان، والذي يواجه الكثير من الأزمات الداخلية والتي من الصعب أن يلاحق عليها حتى ولو كان مقاومات القوة والبقاء.

