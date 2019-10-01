فيديو يفضح النوايا الخبيثة لمؤسسة الكرامة القطرية في العالم العربي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يفضح النوايا الخبيثة لمؤسسة الكرامة القطرية.

وأوضح الفيديو، أن هذه المنظمة مشبوهة تسعى للإساءة لكل الدول العربية، والخليجية باستثناء قطر، مشيرا إلى أن مؤسسة الكرامة القطرية تدعم كل المعارضين في الخليج منذ 2004، باستثناء قطر.

وتابع أن الأموال التي تنفقها مؤسسة الكرامة القطرية تحتاج إلى موازنات دول لكي تنفق عليها، لذلك يعتقد أن قطر هي من تمول هذه المنظمة وليس القطري عبد الرحمن النعيمي.