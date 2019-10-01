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مصر

طرح 54 محلًا تجاريًا بمدينة بدر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يتم التجهيز حاليًا لطرح 54 محلًا تجاريًا للبيع بالمدينة، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم التقدم لهذا الطرح في آخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر القادم.

وقال رئيس جهاز مدينة بدر، إن مواقع تلك المحلات ستكون في قلب الأحياء القديمة للمدينة والأماكن الأكثر احتياجًا، نظرًا لما تشهده تلك الأماكن من ارتفاع في الكثافة السكانية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن المشروع جاري تجهيزه تحت قيادة المهندس علوي حسن نائب رئيس الجهاز للمشروعات، وإشراف المهندس سليمان محمد مدير المشروعات بجهاز المدينة.

وأضاف "مندور"، أن تلك المحلات ستكون بنظام التمليك، وبها جميع الأنشطة التجارية المختلفة مثل "هايبر ماركت، وخضروات وفاكهة، وحدايد وبويات، ومطاعم، وكافية، ومغسلة، وأسماك ولحوم مجمدة، وطيور، وجزارة، وفرن بلدي، ومخبز أفرانجي"، وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.

وأشار إلى أن هذا الطرح سيطون بنظام بالمزاد العلني أو "الإتاحة"، وسيتم في هذه الحالة تقييم سعر المتر للمحلات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ويتقدم صاحب الدراسة الأكثر جاهزية من حيث التشغيل أو سداد أكبر مبلغ من ثمن المحل.

وأوضح "مندور"، أن تلك المحلات تقع فى أحياء " الأمل شرق الروبيكى سابقًا، النزهة الأول سابقًا بالمجاورة الثانية والخامسة، الصفوة الثانى سابقًا بالمجاورة الثانية والثالثة، الفردوس الثالث سابقًا بالمجاورة الأولى والخامسة".

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