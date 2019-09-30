وصفة منزلية لحماية أسنانك من تصبغات القهوة

للقهوة فوائد صحية عديدة منها ما تم الكشف عنه حديثًا من أنها تزيد حرق السعرات الحرارية، وهناك فوائد لها تجعلها مشروبًا صحيًا إذا تم تناوله باعتدال، لكن هذه العادة لها آثار سلبية كثيرة على صحة الجسم بصفة عامة والأسنان بصفة خاصة.



ونعرض فيما يلى طريقة سحرية مذهلة لعلاج اصفرار الأسنان الناتج عن تناول القهوة بكميات كبيرة وفقا لما ذكره موقع " boldsky"



المكونات:

كمية من زيت جوز الهند الخام



طريقة الاستخدام:

- أغسل الفم لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، واجعله يتوغل بين الأسنان.

- بصق الزيت وفرش الأسنان بمعجون أسنان خفيف أو معجون أسنان بزيت جوز الهند.