موعد عرض فيلم "الجوكر"

تعرض سينما "زاوية" بوسط البلد، فيلم "Joker" إخراج تود فيليبس، والحاصل على الأسد الذهبي بالدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل.



وتدور أحداث الفيلم في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدي فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل إلى أسطورة مخيفة في مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى، الفيلم مأخوذ عن شخصية "جوكر" من "DC Comics"، ولكنه الفيلم الأول ضمن سلسلة من الأفلام منفصلة عن عالم "دي سي" السينمائي.



ويعرض فيلم "الجوكر"، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.



يشار إلى أن "الجوكر" أطلق على نفسه "عميل الفوضى"، في فيلم "The Dark Knight"، من إنتاج عام 2008.

