قبول استقالة الصادق المهدى من رئاسة "تحالف نداء السودان"

أكد مصدر سوداني أن قادة تحالف (نداء السودان) المجتمعين في القاهرة اليوم، حسموا أمرهم بقبول استقالة الإمام الصادق المهدى من رئاسة التحالف.



وتستضيف القاهرة منذ أمس الأول السبت، اجتماعات مغلقة لتحالف "نداء السودان" بمشاركة قادة الحركات المسلحة لبحث آمر استقالة المهدي التي دفع بها يوم 17 سبتمبر الجاري، وقضايا التحول الديمقراطي وتحقيق السلام في السودان علاوة على مسائل تنظيمية تتعلق بالتحالف نفسه.



ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي يعلن فيه قبول استقالة "المهدى" رسميًا، إضافة إلى ما تم الوصول إليه من قضايا آخرى، بعد قليل.



وتشكل تحالف "نداء السودان" في أغسطس 2014 بتوقيع "إعلان باريس" كأول تنظيم سياسي يضم قوى مسلحة -الجبهة الثورية- تحارب النظام القائم وأحزاب سياسية مدنية وفي مارس من العام 2018 اختير المهدي رئيسًا للتحالف الذي ضم إلى جانب حزب الأمة، الحركة الشعبية- شمال، قيادة مالك عقار، حركة تحرير السودان ـ مناوي، حركة العدل والمساواة، مبادرة المجتمع المدني، المؤتمر السوداني، البعث السوداني وآخرين.